Для соревнований по теннису закупили 7 коробок мячей, по 6 штук в каждой, и 5 коробок х, по 3 мяча в каждой. Сколько всего теннисных мячей закупили для соревнований?

Математика
Для соревнований по теннису закупили 7 коробок мячей, по 6 штук в каждой, и 5 коробок х, по 3 мяча в каждой. Сколько всего теннисных мячей закупили для соревнований?
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Ответ(ы):
Гость:
6 * 7 + 3* 5  = 57  теннисных мячей закупили всего для соревнований
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