Выпишите только те слова в которых есть постфикс улыбаешься начаться начался баб??ся борются катать катается стричься летопись спастись познакомимся здесь укутаетесь наискось
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Выпишите только те слова в которых есть постфикс улыбаешься начаться начался баб??ся борются катать катается стричься летопись спастись познакомимся здесь укутаетесь наискось
Ответ(ы):
Гость:
Улыбаешься, начаться, начался, борются, катается, стричься, спастись, познакомимся, укутаетесь.
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