Выпишите глаголы, от которых можно образовать деепричастие совершенного вида. За??ишите образованные формы. Пройти, поселиться, разделить, собирать, подготовиться, привлечь, поговаривать, наблюдать, гнездиться, проверить, наде...

Русский язык
Выпишите глаголы, от которых можно образовать деепричастие совершенного вида. За??ишите образованные формы. Пройти, поселиться, разделить, собирать, подготовиться, привлечь, поговаривать, наблюдать, гнездиться, проверить, надеяться.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надеяться , подготовиться и наблюдать вроде эти
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