Выпишите глаголы, от которых можно образовать деепричастие совершенного вида. За??ишите образованные формы. Пройти, поселиться, разделить, собирать, подготовиться, привлечь, поговаривать, наблюдать, гнездиться, проверить, наде...
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Выпишите глаголы, от которых можно образовать деепричастие совершенного вида. За??ишите образованные формы. Пройти, поселиться, разделить, собирать, подготовиться, привлечь, поговаривать, наблюдать, гнездиться, проверить, надеяться.
Ответ(ы):
Гость:
Надеяться , подготовиться и наблюдать вроде эти
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