Сказка про неодушевленные предметы! (Предметы можно делать одушевленными.) Для 5 класса!

Гость: Гость:

Жили-были две рюмки. Как-то после Нового года их поставили не на ту полку. "Как плохо без родного сервиза! " - думали рюмки. Одна рюмка решила, что как-нибудь выберется, любым способом выберется. А другая решила, что лучше подождать, пока ее переставят. Отважная рюмка до того хотела попасть домой, что уже думала разлиться. И сказала ленивой рюмке: "Давай прыгнем с этой полки в игольницу, а потом на родную полку! " - "Не-ет, я лучше подожду пока снимут! " - Тогда смелая рюмка сказала: "Ну и пожалуйста, а я пошла! ", - и она прыгнула, но у нее отбилась ножка и покатилась по комнате. Ножку заметила хозяйка, увидела и рюмку, склеила ее и поставила на полку с рюмками. Там храбрая рюмка рассказывала о своих приключениях. А что же ленивая рюмка? А она до того запылилась на чужой полке, что стала совсем неузнаваема. Со временем она треснула и раскололась. Когда хозяйка увидела пыльную разбитую рюмку, она ее просто выкинула. Вот что бывает с ленивыми!