ЛЮДИ ЭТО СРОЧНО мне нужно написа 4 предложения с деепричастием по картине "Письмо ?? фронта"
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ЛЮДИ ЭТО СРОЧНО мне нужно написа 4 предложения с деепричастием по картине "Письмо ?? фронта"
Ответ(ы):
Гость:
1Совсем вдалеке мы видим небо и дома, образующие двор. Такой городской пейзаж с двухэтажными старыми бараками, рассохшимся деревянным полом.. .2Солнечный свет, «направленный» на картину с дальнего плана, образует светлую дорожку, которая освещает этого человека и героев картины на первом плане. Мальчик вслух читает письмо, которое внушает радость на лица слушающих.Глядя на них так и хочется порадоваться вместе с ними.
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