Для соревнований по теннису закупили 7 коробок мячей, по 6 штук в каждой, и 5 коробок, по 3 мяча в каждой.Сколько всего теннисных мячей закупили для соревнований?
Математика
Для соревнований по теннису закупили 7 коробок мячей, по 6 штук в каждой, и 5 коробок, по 3 мяча в каждой.Сколько всего теннисных мячей закупили для соревнований?
Ответ(ы):
Гость:
7*6+5*3=42+15=57 мячей купили всего
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