Для соревнований по теннису закупили 7 коробок мячей, по 6 штук в каждой, и 5 коробок, по 3 мяча в каждой.Сколько всего теннисных мячей закупили для соревнований?

Математика

Для соревнований по теннису закупили 7 коробок мячей, по 6 штук в каждой, и 5 коробок, по 3 мяча в каждой.Сколько всего теннисных мячей закупили для соревнований?

Автор: Гость