Длина аквариума прямоугольной формы 90см,ширина равна 2/3 длины,а высота составляет 5/6 ширины.найди обьем аквариума
Математика
Длина аквариума прямоугольной формы 90см,ширина равна 2/3 длины,а высота составляет 5/6 ширины.найди обьем аквариума
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90:3*2=60см ширина; 2)60:6*5=50 см высота; 3)90*60*50=270000 см^3 объём аквариума
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