В баллоне находится гелий, внутренняя энергия которого равна 600 Дж. Определите объем сосуда, если давление гелия в сосуде равно 20 кПа

Физика

В баллоне находится гелий, внутренняя энергия которого равна 600 Дж. Определите объем сосуда, если давление гелия в сосуде равно 20 кПа

Автор: Гость