В баллоне находится гелий, внутренняя энергия которого равна 600 Дж. Определите объем сосуда, если давление гелия в сосуде равно 20 кПа

Физика
В баллоне находится гелий, внутренняя энергия которого равна 600 Дж. Определите объем сосуда, если давление гелия в сосуде равно 20 кПа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=600 Дж    р=20*10^3 Па    V=?U=(3/2)*v*R*T=(3/2)*p*V        V=2*U/(3*p)=2*600/(3*20*10^3)=2*10^-2 м3===================

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