Длина и ширина прямоугольника вместе составляют 16 миллиметров Какова длина и шир??на прямоугольника если ширина в 3 раза короче чем его длина

Математика

Длина и ширина прямоугольника вместе составляют 16 миллиметров Какова длина и шир??на прямоугольника если ширина в 3 раза короче чем его длина

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