Длина и ширина прямоугольника вместе составляют 16 миллиметров Какова длина и шир??на прямоугольника если ширина в 3 раза короче чем его длина
Математика
Длина и ширина прямоугольника вместе составляют 16 миллиметров Какова длина и шир??на прямоугольника если ширина в 3 раза короче чем его длина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-? b-? в 3 раза длиннее, чем а а+b= 16 мм а-х b- 3x х+3х=16 4х=16 х=16÷4 х=4 мм - а 4×3=12 мм - b
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