Длина катета АС прямоугольного треугольника АВС равна 8 см. Окружность с диаметром АС пересекает гипотенузу АВ в точке М. Найдите площадь треугольника АВС, если известно, что АМ:МВ=16:9.
Геометрия
Длина катета АС прямоугольного треугольника АВС равна 8 см. Окружность с диаметром АС пересекает гипотенузу АВ в точке М. Найдите площадь треугольника АВС, если известно, что АМ:МВ=16:9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-величина одной части, тогда по теореме о секущей и касательной (16х+9х)*9х=СВ2 отсюда следует, что СВ=15х по теореме пифагора составим уравнение 82+15х2=25х2 64+225х2=625х2 х=0,4 отсюда СВ=15*0,4=6 площадь треугольника равна 8*6*0,5=24
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