Длина каждой стороны восьмиугольника равна одному дециметра 5 сантиметра Вычисли периметр этого многоугольника и выразите его в дициметрах

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В одном дециметре - 10 сантиметров. Значит, длина каждой стороны: 1 дм 5 см = 15 см. Фигура является восьмиугольником, значит, у неё 8 одинаковых сторон. Чтобы найти его периметр, нужно умножить длину одной стороны на количество сторон: 15*8=120 см. Переведём в дециметры: 120 см = 12 дм.