Как решить задачу (б)
Математика
Как решить задачу (б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28*3=84 84/7=12 ответ: да, можно и на каждом столе получится всего 12 принадлежностей на каждом столе
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