Объясните как перенести с одной строки на другую слова ящерицы,мыльница,скамейка

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Объясните как перенести с одной строки на другую слова ящерицы,мыльница,скамейка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яще-ри-цы, мыль-ни-ца,скамей-ка.
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