Объясните как перенести с одной строки на другую слова ящерицы,мыльница,скамейка
Русский язык
Объясните как перенести с одной строки на другую слова ящерицы,мыльница,скамейка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яще-ри-цы, мыль-ни-ца,скамей-ка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Нет причастия в словосочитании 1)жареная в масле 2)просмотренные вечера 3)решеное уровнение 4)присланые из деревни 5)крашеные бови
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Заранее огромное спасибо! В ателье было 288 м. ткани. Часть этой ткани израсходовали на шитье 24 платьев, по 2...