Длина хвоста змея горный состоят 5 саженей. сколько будет аршин, если в одной сажени 3 аршин?

Математика

Длина хвоста змея горный состоят 5 саженей. сколько будет аршин, если в одной сажени 3 аршин?

Автор: Гость