Длина хвоста змея горный состоят 5 саженей. сколько будет аршин, если в одной сажени 3 аршин?
Математика
Длина хвоста змея горный состоят 5 саженей. сколько будет аршин, если в одной сажени 3 аршин?
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3*5=15 аршин Ответ: 15 аршин
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