Длина прямоугольника равна 12 дм. это в 2 раза больше длины стороны квадрата. ширина прямоугольника на 8 дм. меньше его длины. площадь какой фигуры больше и на сколько кв.дм больше?

Математика

Длина прямоугольника равна 12 дм. это в 2 раза больше длины стороны квадрата. ширина прямоугольника на 8 дм. меньше его длины. площадь какой фигуры больше и на сколько кв.дм больше?

Автор: Гость