Длина прямоугольника равна 12 дм. это в 2 раза больше длины стороны квадрата. ширина прямоугольника на 8 дм. меньше его длины. площадь какой фигуры больше и на сколько кв.дм больше?
Математика
Длина прямоугольника равна 12 дм. это в 2 раза больше длины стороны квадрата. ширина прямоугольника на 8 дм. меньше его длины. площадь какой фигуры больше и на сколько кв.дм больше?
Ответ(ы):
Гость:
12-8=4 дм ширина 12*4= 48 дм в квадрате площадь прямоугольника 12:2=6 6*6= 36 дм в кв. площадь квадрата
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