В греческом театре артисты использовали различные приспособления. Для чего они б??ли нужны? Котурны - башмаки на очень толстой подошве - были нужны для _____________________________________________________ Маски актёров были...
История
В греческом театре артисты использовали различные приспособления. Для чего они б??ли нужны? Котурны - башмаки на очень толстой подошве - были нужны для _____________________________________________________ Маски актёров были нужны для __________________________ _____________________________________________________
Ответ(ы):
Гость:
Контуры для того чтобы было видно со сцены артиста Маски того, чтобы актёры выделялись из толпы
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