В греческом театре артисты использовали различные приспособления. Для чего они б??ли нужны? Котурны - башмаки на очень толстой подошве - были нужны для _____________________________________________________ Маски актёров были...

История

В греческом театре артисты использовали различные приспособления. Для чего они б??ли нужны? Котурны - башмаки на очень толстой подошве - были нужны для _____________________________________________________ Маски актёров были нужны для __________________________ _____________________________________________________

Автор: Гость