Ннчетные )) 337 1,3,5

Математика
Ннчетные )) 337 1,3,5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
№337  (1,3,5) (х-у)² / (2х-2у) = (х-у)²/ ( 2*(х-у)) = (х-у)/2 (-а (b-n)³) / (ab-an)  =  (-a(b-n)³) /  (a (b-n) ) =  (-1 *(b-n)² ) / 1  = - (b-n)² (24a²-60ab) / (12ab-30b²) =  (12a (2a-5b)) / (6b(2a-5b) ) = 2a / b
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