ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА Найдите наименьший положительный период функции: 1)y=Cos6x 2)y=tg2Пx
Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА Найдите наименьший положительный период функции: 1)y=Cos6x 2)y=tg2Пx
Ответ(ы):
Гость:
Что бы найти наименьший положительный период какой либо тригонометрической функции, достаточно знать 1 формулу: - где T, период обычной тригонометрической функции, а k это число перед иксом. 1) Получаем: 2)
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