Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина 25 см. вычисли периметр
Математика
Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина 25 см. вычисли периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр это сумма длин всех сторон: 40*2+25*2=130
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