Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 с, второй -- за 46 с, а третий -- на n б??стрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найдите значение полученного выражения, если n...

Математика
Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 с, второй -- за 46 с, а третий -- на n б??стрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найдите значение полученного выражения, если n = 97; 17; 22.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54+46+46+n=146+n при  n=97,   146+97=243 с при  n=17,  146+17=163 с при  n=22,  146+22=168 с
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