Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 с, второй -- за 46 с, а третий -- на n б??стрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найдите значение полученного выражения, если n...

Математика

Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 с, второй -- за 46 с, а третий -- на n б??стрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найдите значение полученного выражения, если n = 97; 17; 22.

Автор: Гость