Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые : 4*(3b-1)-(5b+3)

Алгебра
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые : 4*(3b-1)-(5b+3)
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Автор: Гость
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Гость:
12б-4-5б-3=7б-7 вот и все решение
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