Нужно решить 8 номер. Заранее спасибо. нужен только ответ

Геометрия
Нужно решить 8 номер. Заранее спасибо. нужен только ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 90, m = 90, k = 25, r = 155
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни от одного из глаголов страдательное причастие не образуется. По...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста составить сложные предложения со словами изолирование, гене??атор, электростанция, проводка, электрический разряд.
Ответить
Математика
Одна из диагоналей ромба на 4 см больше другой. Сторона ромба равна 10см. Найдите дл??ну каждой диагонали. Помогите пожалуйста решить системой
Ответить
Математика
Сколько будеть граммов в 2 ц 30 кг
Ответить
Другие предметы
Синоним слова этикет в светской этике 4 класс. По моему что-то на "M"
Ответить