Нужно решить 8 номер. Заранее спасибо. нужен только ответ
Геометрия
Нужно решить 8 номер. Заранее спасибо. нужен только ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 90, m = 90, k = 25, r = 155
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