Каково значение сумочки Микулы Селяниновича продолжите фразу

Математика
Каково значение сумочки Микулы Селяниновича продолжите фразу
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Гость:
Лучший ответ это!!!!Большой Вот это продолжение!
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