Запиши по три имени существительных которые употребляются только во множественн??м числе и которые употребляются только в единственном числе ППППЛЛЛЛИИИИЗЗЗЗ!!
Русский язык
Запиши по три имени существительных которые употребляются только во множественн??м числе и которые употребляются только в единственном числе ППППЛЛЛЛИИИИЗЗЗЗ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В множественном : Санки,джинсы,именины.В единственном: кофе,радио,пальто
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