Помогите решить номер 222... плиз(

Математика
Помогите решить номер 222... плиз(
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16/63+12/63=28/63     53/85-19/85=34/85   8 34/81+2 38/81=10 72/81 3 49/56-3 17/56= 3 32/56
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