Длина прямоугольного параллелепипеда 50 см, его ширина состовляет 48% длины, а высота в 1 целую 2/3(кто не понял это дробь) раза больше ширины. Вычислите объем параллепипеда.

Математика

Длина прямоугольного параллелепипеда 50 см, его ширина состовляет 48% длины, а высота в 1 целую 2/3(кто не понял это дробь) раза больше ширины. Вычислите объем параллепипеда.

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