Длина прямоугольного параллелепипеда 50 см, его ширина состовляет 48% длины, а высота в 1 целую 2/3(кто не понял это дробь) раза больше ширины. Вычислите объем параллепипеда.

Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда 50 см, его ширина состовляет 48% длины, а высота в 1 целую 2/3(кто не понял это дробь) раза больше ширины. Вычислите объем параллепипеда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50cm = 100% 48%=24cm 24 * 1 2/3=25/3=40 40 24 50=48000cm в кубе
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