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Март - в России было положено начало Февральской революции и борьбе с монархией, в результате чего император Николай II подписал манифест об отречении от престола в пользу своего брата — великого князя Михаила Александровича. Однако последний отказался принимать престол, а в России между тем был сформирован первый состав Временного правительства. апрель - вождь мирового пролетариата Владимир Ленин вернулся из Швейцарии в Россию. май - в результате направления МИДом России ноты в адрес стран Антанты о продолжении войны был сформирован второй состав временного правительства с участием социалистов. в составе правительства создана первая коалиция. июнь - во время I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов было решено отказаться от аннексий и контрибуций и продолжать революционную войну. июль - наступление русских войск Юго-Западного фронта провалилось из-за несоблюдения дисциплины. в Петрограде было подавлено восстание солдат, крондштадтских матросов и заводских рабочих по захвату "важнейших пунктов". Временное правительство приказало арестовать Ленина, но тот скрылся. Тем временем в Перми был открыт университет. август - вождь мирового пролетариата перебрался из Разлива в Финляндию. Участники 2-й Конференции социалистов стран Антанты были утверждены резолюции в поддержку правительств стран-участников - Великобритании, Франции, Бельгии и России. Большевики на указанном мероприятии не присутствовали.