Сочинити сказку про натуральнные числа

Гость: Гость:

В королевстве Математика Жил король девятка и была у него дочь единица. И не было у неё друзей. Король приказал собрать все натуральные числа. В королевство приехали все натуральные числа и ноль. Натуральные числа смеялись над нулём. Но принцессе понравился ноль. Король разрешил нулю жить в замке. А ноль попросил короля чтоб все натуральные числа жили вместе. 3 И пошли натуральные числа и ноль в крестовый поход. Им на пути встретились два брата плюс и минус, и не могли они решить кто из них главный. И вызвал минус своего брата на дуэль. Но ноль остановил их и сказал, - «Ребята давайте жить дружно! Вы оба главные, мы натуральные числа не сможем обходиться без вас в королевстве Математика». И до- шли натуральные числа до княжества умножение и деление. Решили натуральные числа отдохнуть в этом княжестве, но нолю отказали в пропуске, потому что на ноль нельзя умножать и делить! Натуральные числа обиделись и вернулись домой.