напиши слова с безударными гласными в 1 столб и с глухими и звонкими согласными в другой: холодной,волчихою, золотые рожки земля дорожки облетели холода дрожит кедровка ловко год осенняя стояла родна

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напиши слова с безударными гласными в 1 столб и с глухими и звонкими согласными в другой: холодной,волчихою, золотые рожки земля дорожки облетели холода дрожит кедровка ловко год осенняя стояла родна
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодной               Рожки Волчихою               Дорожки(можно отнести сразу к 2 столбикам) Золотые                 Кедровка(можно отнести сразу к 2 столбикам) Земля                     Ловко Облетели               Год Холода Дрожит Осенняя Стояла Родна
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