напиши слова с безударными гласными в 1 столб и с глухими и звонкими согласными в другой: холодной,волчихою, золотые рожки земля дорожки облетели холода дрожит кедровка ловко год осенняя стояла родна

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напиши слова с безударными гласными в 1 столб и с глухими и звонкими согласными в другой: холодной,волчихою, золотые рожки земля дорожки облетели холода дрожит кедровка ловко год осенняя стояла родна

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