Длина сторон прямоугольника равны 6 см и 2 см .Какова его площадь? пожалуйста срочн?? нужно

Математика

Длина сторон прямоугольника равны 6 см и 2 см .Какова его площадь? пожалуйста срочн?? нужно

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