Длина сторон прямоугольника равны 6 см и 2 см .Какова его площадь? пожалуйста срочн?? нужно

Математика
Длина сторон прямоугольника равны 6 см и 2 см .Какова его площадь? пожалуйста срочн?? нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника равна : а*б То есть 6*2=12см в квадрате
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