Длина живой изгороди 5,5 м, а ширина-45 дм. Найдите периметр изгороди (в метрах).
Математика
Длина живой изгороди 5,5 м, а ширина-45 дм. Найдите периметр изгороди (в метрах).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 дм = 4,5 м Р= (5,5 +4,5) х2 = 20 кв. м периметр изгороди
Гость:
5,5м=55дм, P=2(a+b)=2(55+45)=200дм=20метров
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