числитель обыкновенной дроби меньше её знаменателя на 5. Если числитель дроби увеличить в два раза, а знаменатель в полтора раза, то дробь увеличится на 1/8.Найдите дробь.

Математика

числитель обыкновенной дроби меньше её знаменателя на 5. Если числитель дроби увеличить в два раза, а знаменатель в полтора раза, то дробь увеличится на 1/8.Найдите дробь.

Автор: Гость