числитель обыкновенной дроби меньше её знаменателя на 5. Если числитель дроби увеличить в два раза, а знаменатель в полтора раза, то дробь увеличится на 1/8.Найдите дробь.

Математика
числитель обыкновенной дроби меньше её знаменателя на 5. Если числитель дроби увеличить в два раза, а знаменатель в полтора раза, то дробь увеличится на 1/8.Найдите дробь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/Х+5 ЕТО ОДНА ДРОБЬ ТОЕСТMМЫ ДОЛЖНЫ ЕЕ НАЙТИ  1/8 ПО УСЛОВИЮ 2Х/1,5(Х+5) ЕТО ТРЕТЬЯ ДРОБЬ   ПОЛУЧАЕМ 1 ДРОБЬ + ВТОРАЯ = ТРЕТЬЯ ЕСЛИ ТЫ ПРИВЕДЕШЬ К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ ТО ПОЛУЧИТСЯ 12Х+1,5Х+7,5Х=16Х 2,5Х=7,5 Х=3 СЛЕДОВАТЕЛЬНО ДРОБЬ ПОЛУЧИТСЯ ТАКАЯ 3/8 
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