Рассчитайте массу газа, образующегося при взаимодействии карбоната железа с 200гр, 35%-ного раствора соляной кислоты.пожалуйста решите
Химия
Рассчитайте массу газа, образующегося при взаимодействии карбоната железа с 200гр, 35%-ного раствора соляной кислоты.пожалуйста решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCO3 + 2HCL = FeCL2 + H2O + CO2 m(HCL) = 200х0/35=70г n(HCL) = 70/36.5=1,91 моль n(CO2)= 1/2 х 1.91=0.955 моль m(CO2)= 0,955 х 44 = 42,02
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