у подножья горы барометр показывает 760 мм.рт.ст.,а на вершине 722 мм.рт.ст.Какова примерно высота горы?     На какой глубине давление в пресной воде в три раза больше атмосферного,которое равно 765 мм.рт.ст??   помогите пожалу...

Гость: Гость:

1)Разница в давлении: (P1 - P2) 760 - 722 = 38 мм рт ст. Высота горы: (P1 - P2) * 12 = 38 * 12 = 456 м 2)765 мл. ртутного столба - это 1 атмосфера. В пресной воде давление повышается на 1 атмосферу на каждые 10 м. Значит, давление в 3 атмосферы будет на глубине 30 м.