помогите за седня решить!хотя б одно задание! 1. HCLO3+FeSO4+H2SO4=HCL+ ... + ... Определить окислитель и восстановитель. 2. к 196,7 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия (плотностью 1,22 г/мл) добавили 9,3 г оксида натрия. ...

Химия

помогите за седня решить!хотя б одно задание! 1. HCLO3+FeSO4+H2SO4=HCL+ ... + ... Определить окислитель и восстановитель. 2. к 196,7 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия (плотностью 1,22 г/мл) добавили 9,3 г оксида натрия. какой максимальный объём углекислого газа может быть поглащён полученным раствором? 3. при нагревании 60 г одноатомного спирта, содеожащего 60 % углерода по массе, с конц. серной кислотой образовалось 22,4 л газа. определите формулу спирта.

Автор: Гость