помогите за седня решить!хотя б одно задание! 1. HCLO3+FeSO4+H2SO4=HCL+ ... + ... Определить окислитель и восстановитель. 2. к 196,7 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия (плотностью 1,22 г/мл) добавили 9,3 г оксида натрия. ...
Химия
помогите за седня решить!хотя б одно задание! 1. HCLO3+FeSO4+H2SO4=HCL+ ... + ... Определить окислитель и восстановитель. 2. к 196,7 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия (плотностью 1,22 г/мл) добавили 9,3 г оксида натрия. какой максимальный объём углекислого газа может быть поглащён полученным раствором? 3. при нагревании 60 г одноатомного спирта, содеожащего 60 % углерода по массе, с конц. серной кислотой образовалось 22,4 л газа. определите формулу спирта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. HClO3 + 3H2SO4(разб.) + 6FeSO4 = 3Fe2(SO4)3 + HCl + 3H2O окисление: Fe2+ − 1e− = Fe3+ (1) восстановление: ClO3− + 6H+ + 6e− = Cl− + 3H2O (6) _____________________________________________ ClO3− + 6H+ + 6Fe2+ = Cl− + 3H2O + 6Fe3+ №3. n (алкена) = 22,4/22,4 = 1 моль n (спирта) = 1моль. если образовался алкен, спирт одноатомный предельный С*Н (2х+1)ОН найдем его Молярную массу: М = 60/1 = 60 г/моль подставим известные нам данные в формулу спирта: 12х + 1*(2х + 1) + 16 + 1 = 60 14х = 42 х = 3 у нас получился спирт-пропанол формула: С3Н7ОН
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