вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего540 растений пр этом шиповника было в 2 раза больше чем елей. Сколько посадили растений каждого вида?
Математика
вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего540 растений пр этом шиповника было в 2 раза больше чем елей. Сколько посадили растений каждого вида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-ето ели 2х-ето шиповники 2х+х=540 3х=540 х=180 ответ: 180 елей и 360 шиповников
Гость:
елей-х шиповника-2х.всего-540 х+2х=540 3х=540 х=180-елей 2*180=360-шиповника ответ-школьники посадили 180елей и 360шиповника
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