вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего540 растений пр этом шиповника было в 2 раза больше чем елей. Сколько посадили растений каждого вида?

Математика

вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего540 растений пр этом шиповника было в 2 раза больше чем елей. Сколько посадили растений каждого вида?

Автор: Гость