Прямоугольное дно бассейна,в котором плавают по утрам Витя и его друзья,сложено из 4 равных треугольных плит площадью 15 кв.метров каждая.Длина бассейна 10 метров.Сможет ли Витя за 2 сек.переплыть этот бассейн по ширине,если за...

Математика

Прямоугольное дно бассейна,в котором плавают по утрам Витя и его друзья,сложено из 4 равных треугольных плит площадью 15 кв.метров каждая.Длина бассейна 10 метров.Сможет ли Витя за 2 сек.переплыть этот бассейн по ширине,если за каждую секунду он проплывает 2 метра? Решение и ответ надо!ПОМОГИТИИ ПАЖААЛУЙСТААА!!!!!!

Автор: Гость