Прямоугольное дно бассейна,в котором плавают по утрам Витя и его друзья,сложено из 4 равных треугольных плит площадью 15 кв.метров каждая.Длина бассейна 10 метров.Сможет ли Витя за 2 сек.переплыть этот бассейн по ширине,если за...
Математика
Прямоугольное дно бассейна,в котором плавают по утрам Витя и его друзья,сложено из 4 равных треугольных плит площадью 15 кв.метров каждая.Длина бассейна 10 метров.Сможет ли Витя за 2 сек.переплыть этот бассейн по ширине,если за каждую секунду он проплывает 2 метра? Решение и ответ надо!ПОМОГИТИИ ПАЖААЛУЙСТААА!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь бассейна-4*15=60 ширина=S/длину=60/10=6 (м) за 2 секунды Витя проплывет 4 метра Ответ:Витя не сможет проплыть бассейн по ширине за 2 секунды
Гость:
15*4=60 кв.м- площадь бассейна 60/10=6м- ширина бассейна 2*2=4м- проплывет Витя за 2с Не может, так ширина бассейна 6м, а Витя проплывет за2с только 4м.
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