помогите за седня решить!хотя б одно задание! 1. HCLO3+FeSO4+H2SO4=HCL+ ... + ... Определить окислитель и восстановитель. 2. к 196,7 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия (плотностью 1,22 г/мл) добавили 9,3 г оксида натрия. ка...
Химия
помогите за седня решить!хотя б одно задание! 1. HCLO3+FeSO4+H2SO4=HCL+ ... + ... Определить окислитель и восстановитель. 2. к 196,7 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия (плотностью 1,22 г/мл) добавили 9,3 г оксида натрия. какой максимальный объём углекислого газа может быть поглащён полученным раствором? 3. при нагревании 60 г одноатомного спирта, содеожащего 60 % углерода по массе, с конц. серной кислотой образовалось 22,4 л газа. определите формулу спирта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+5 +2 -1 +3 1.[latex]HClO_3+6FeSO_4+3H_2SO4=HCl+3Fe_2(SO_4)_3+3H_2O[/latex] +5 -1 Cl + 6e = Cl |1|окислитель(восстановление) +2 +3 2Fe - 2 = 2Fe |3|восстановитель(окисление)
Гость:
уравнение: CnH2n+2O ---(H2SO4)------>CnH2n + H2O (внутримолекулярная дегидратация при температуре выше 150 градусов) n(H2O)=V/Vm=22,4/22,4=1 моль n(CnH2n+2O)=n(H2O)=1 моль М=m/n M(CnH2n+2O)=60/1=60г/моль M(CnH2n+2O)=12n+2n+2+16=14n+18 14n+18=60 14n=42 n=3---------------->C3H8O проверка W(элемента)=n*Ar/Mr 3*12/60=0,6=60%
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