Чему равна площадь сектора радиуса корня из 13, радианная мера дуги которого равна 2?

Геометрия
Чему равна площадь сектора радиуса корня из 13, радианная мера дуги которого равна 2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь сектора S = r² * угол / 2 = 13 - это ответ
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