Чему равна площадь сектора радиуса корня из 13, радианная мера дуги которого равна 2?
Геометрия
Чему равна площадь сектора радиуса корня из 13, радианная мера дуги которого равна 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь сектора S = r² * угол / 2 = 13 - это ответ
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