Из пункта А вышел первый поезд. Через 2 часа из пункта А том же направлении вышел второй поезд и через 10 часов догнал первый поезд . Найдите среднюю скорость второго поезда , если сумма средних скоростей поездов равна 110 км/ч .
Алгебра
Из пункта А вышел первый поезд. Через 2 часа из пункта А том же направлении вышел второй поезд и через 10 часов догнал первый поезд . Найдите среднюю скорость второго поезда , если сумма средних скоростей поездов равна 110 км/ч .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если х — средняя скорость второго поезда, то по условию 110-х — средняя скорость первого и 12(110-х) = 10х откуда х = 60 км/час
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