Из пункта А вышел первый поезд. Через 2 часа из пункта А том же направлении вышел второй поезд и через 10 часов догнал первый поезд . Найдите среднюю скорость второго поезда , если сумма средних скоростей поездов равна 110 км/ч .

Алгебра

Из пункта А вышел первый поезд. Через 2 часа из пункта А том же направлении вышел второй поезд и через 10 часов догнал первый поезд . Найдите среднюю скорость второго поезда , если сумма средних скоростей поездов равна 110 км/ч .

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