СРОЧНО: 1)Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27м. Найти стороны 2го треугольника 2) AO=15cv? ВО=8 см, ФС=27см, и ДО=10 см. доказат, что ABCD - трапеция

Геометрия

СРОЧНО: 1)Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27м. Найти стороны 2го треугольника 2) AO=15cv? ВО=8 см, ФС=27см, и ДО=10 см. доказат, что ABCD - трапеция

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