СРОЧНО: 1)Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27м. Найти стороны 2го треугольника 2) AO=15cv? ВО=8 см, ФС=27см, и ДО=10 см. доказат, что ABCD - трапеция
Геометрия
СРОЧНО: 1)Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27м. Найти стороны 2го треугольника 2) AO=15cv? ВО=8 см, ФС=27см, и ДО=10 см. доказат, что ABCD - трапеция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Отношение площадей равно 9:1 значит Отношение сторон равно 3:1 Стороны первого равны 12м, 21м, 27м значит Стороны второго равны 4м, 7м, 9м 2) без рисунка непонятно условие
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