Поверхность железа покрыта ржавченой . Предложите способ очистки поверхности химическим способом.
Химия
Поверхность железа покрыта ржавченой . Предложите способ очистки поверхности химическим способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ржавчину растворяет кислота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
СРОЧНО: 1)Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27м. Найти стороны 2го треугольника 2) AO=15cv?...
Алгебра
Сколькими способами 4 человека, можно разместить на 4-х местной скамье? Сколькими способами 9 человек могут встать в очередь в театральную кассу?
Биология
Какие будут формулы расщепления потомства по генотипу и фенотипу при скрещивании гомозиготных мохнатых и гладких морских свинок?