случайным образом выбрали трёхзначное число какова вероятность того что сумма его цифр=18

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9+9+0=18 (990, 909 - два числа) 9+8+1=18 (шесть чисел 981, 918, 819, 891, 189, 198) 9+7+2 (шесть чисел) 9+6+3 (шесть чисел) 9+5+4 (шесть чисел) 8+8+2 (288, 828, 882 - три числа) 8+7+3 (шесть чисел) 8+6+4 (шесть чисел) 8+5+5 (три числа) 7+7+4 (три числа) 7+6+5 (шесть чисел) 6+6+6 (одно число) трехзначных чисел - 54 , сумма которых равна 18 первое трехзначное число 100, последнее 999 999=100+(n-1)*1 999-100=n-1 899=n-1 n=900 всех трехзначных чисел 900 по\тому искомая вероятность равна 54/900=0.06