помогите решить!!! 6целых1тренадцатая-10дробь13; 8целых1седьмая-4целые2седьмые; 12-(9целых3седьмые-3целые5седьмых)

Математика
помогите решить!!! 6целых1тренадцатая-10дробь13; 8целых1седьмая-4целые2седьмые; 12-(9целых3седьмые-3целые5седьмых)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6целых1тренадцатая-10дробь13=6 1/13 - 10/13=(6*13+1)/13-10/13= =79/13-10/13=(79-10)/13=69/13=5 4/13   8целых1седьмая-4целые2седьмые=8 1/7 - 4 2/7=(8*7+1)/7-(4*7+2)/7= =57/7-30/7=(57-30)/7=27/7=(21+6)/7=3 6/7   12-(9целых3седьмые-3целые5седьмых)=12- (9 3/7 - 3 5/7)= =12- ((9*7+3)/7-(3*7+5)/7)=12- (66/7-26/7)=12-(66-26)/7=12-40/7=84/7-40/7= =(84-40)/7=44/7=(42+2)/7=6 2/7
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