Три положительных числа составляют геометрическую прогрессию. Если второй член увеличить на 8, то данная прогрессия станет арифметической, но если затем третий член увеличить на 64, то получится снова геометрическая прогрессия....

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Пусть три данных числа равны а, ак, аk^2, тогда числа a, ak+8, ak^2 - образуют арифмитическую прогрессию, и по одному из ее свойств иммеем 2(ak+8)=a+ak^2 числа a, ak+8, ak^2+64 - образуют геометрическую прогресию и по одному из ее свойств (ak+8)^2=a(ak^2+64) Нам нужно найти сумму a+ak+ak^2=ak+2(ak+8)=3ak+16 2(ak+8)=a+ak^2 (ak+8)^2=a(ak^2+64) 2ak+16=a+ak^2 a^2k^2+16ak+64=a^2k^2+64a 2ak+16=a+ak^2 16ak+64-64a=0 2ak+16=a+ak^2 ak+4-4a=0 a(k-4)=-4 a=4/(4-k) 2*4/(4-k) *k+16=4/(4-k) *(1+k^2) 8k+16(4-k)=4(1+k^2) 2k+4(4-k)=1+k^2 2k+16-4k=1+k^2 k^2+2k-17=0 D=72=36*2 k1=(-2-6*корень(2))/2<0 - не подходит (данные три числа положительные, поэтом и знаменатель как отношение двух положительных чисел число положительное) k2=(-2+6*корень(2))/2=3*корень(2)-1 k=3*корень(2)-1 a=4/(4-k)=4/(4-3*корень(2)+1)=4/(5-3*корень(2))= =4*(5+3*корень(2))/(25-18)=4/7(5+3*корень(2)) 3ak+16=3*(3*корень(2)-1)*4/7*(5+3*корень(2))+16= =12/7*(15корень(2)+18-5-3корень(2))+112/7= =12/7*(12корень(2))+125) з.ы. по идеи вот так..."интересное число" получилось