Напишите электролиз расплава K2SO4; ZnBr2.
Химия
Напишите электролиз расплава K2SO4; ZnBr2.
Ответ(ы) на вопрос:
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1) K2SO4 - электролиз расплава: K2SO4=2K(+) + SO4(2-) катод(-): K(+)-1e=K(0) анод(+) : 2SO4(2-)+4e=O2(0)+2SO3(0) Суммарное уравнение: 2K2SO4=4K + O2 + 2SO3 2) ZnBr2 - электролиз расплава: ZnBr2=Zn(2+) + 2Br(-) катод(-): Zn(2+)-2e=Zn(0) анод(+) : 2Br(-)+2e=Br2(0) Cуммарное уравнение: ZnBr2=Zn+Br2
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