Сколько литров 0,1Н раствора H2SO4 можно приготовить из 70 мл 50% раствора (р = 1,4)?
Химия
Сколько литров 0,1Н раствора H2SO4 можно приготовить из 70 мл 50% раствора (р = 1,4)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем массу H2SO4: m (Н2SO4) = 70*1,4*0,5 = 49 г найдем колличество данного вещества: n (H2SO4) = 0,5 моль найдем искомый объем: V (H2SO4) = 0,5/0,1 = 5л
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