Сколько литров 0,1Н раствора H2SO4 можно приготовить из 70 мл 50% раствора (р = 1,4)?

Химия

Сколько литров 0,1Н раствора H2SO4 можно приготовить из 70 мл 50% раствора (р = 1,4)?

Автор: Гость