Сколько литров 0,1Н раствора H2SO4 можно приготовить из 70 мл 50% раствора (р = 1,4)?

Химия
Сколько литров 0,1Н раствора H2SO4 можно приготовить из 70 мл 50% раствора (р = 1,4)?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем массу H2SO4: m (Н2SO4) = 70*1,4*0,5 = 49 г найдем колличество данного вещества:  n (H2SO4) = 0,5 моль найдем искомый объем: V (H2SO4) = 0,5/0,1 = 5л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
напишите сочинение на тему "Чем я люблю заниматься и почему" если я занимаюсь рисованием в изостудии
Ответить
Алгебра
плиззззззз сколько трёхзначных чисел из цифр 0,1,3,8 цифры в числе не повторяются,сколько из них чётных?
Ответить
Геометрия
Чему равна площадь сектора радиуса корня из 13, радианная мера дуги которого равна 2?
Ответить
Химия
Напишите электролиз расплава K2SO4; ZnBr2.  
Ответить
Алгебра
случайным образом выбрали трёхзначное число какова вероятность того что сумма его цифр=18
Ответить