напишите сочинение на тему "Чем я люблю заниматься и почему" если я занимаюсь рисованием в изостудии

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напишите сочинение на тему "Чем я люблю заниматься и почему" если я занимаюсь рисованием в изостудии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я занимаюсь в изо студии.мне очень там нравится!  но больше всего я люблю изображать портреты людей.я нарисовал портреты почти всех своих друзей,некоторых учителей,родителей.им очень понравилось.было сильно похоже.я люблю рисовать портреты потому что людям нравится,мои портреты доставляют им радость!из-за этого я мастерю их.  и в будущем хочу стать художником- портретистом!
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