напишите сочинение на тему "Чем я люблю заниматься и почему" если я занимаюсь рисованием в изостудии

Гость: Гость:

я занимаюсь в изо студии.мне очень там нравится! но больше всего я люблю изображать портреты людей.я нарисовал портреты почти всех своих друзей,некоторых учителей,родителей.им очень понравилось.было сильно похоже.я люблю рисовать портреты потому что людям нравится,мои портреты доставляют им радость!из-за этого я мастерю их. и в будущем хочу стать художником- портретистом!