плиззззззз сколько трёхзначных чисел из цифр 0,1,3,8 цифры в числе не повторяются,сколько из них чётных?
Алгебра
плиззззззз сколько трёхзначных чисел из цифр 0,1,3,8 цифры в числе не повторяются,сколько из них чётных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цифра 0 не может стоять на первом месте, всего 4 цифры, так чтоб они не повторялись можно составить 3*3*2=18 чисел (на первом любая из данных четырех кроме 0, одну выбрали остались три, одна из них на втором месте, еще одну выбрали, осталось две одна из них на третеьм месте) так чтоб были четные значит последняя цифра либо 0 либо 8 с цифрой 0 чисел будет 3*2*1=6 (на первом месте любая из 1,3,8, на втором одна из двух оставшихся (цифры не повторяются, на третьем 0 )) с цифрой 8: 2*2=4 (на первом любая из из 1 или 3, на втором две из оставшихся на третьем 8) всего четных чисел 6+4=10
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