Помогите написать эссе,пожалуйста. ''Семья более священна,чем государство'' (Пий) 

Гость: Гость:

Можно начать с того.что семья вообще священна в роде своем,а государство не имеет этого. Семья священна.и это не поддается никаким знаниям науки.никто не сможет оспорить ни обратное ни доказанное.семья это самое святое что есть в нашем мире.конечно.с годами все меняется и священники в церквях уходят из семей,священность в домах либо есть либо ее нет.когда она присутсвует,семья существует.в семье люди чувствуют себя тепло и они любимы каждым членом семьи.семья это не храм в который можно изливать все свои проблемы и молиться на все хорошее.в семье можно подлиться всем и помочь разобраться.в государстве же все идет совершенно другим путем.каждый за себя-это уже давно выроботанная схема каждого члена этой "государственной семьи".ни один человек в государстве никогда не выделит другому своему коллеге и не выслушает его проблемы,да никто даже и не пойдет с этими проблемами к другим.это будет использовано против них или пойдет на посмешише. тем самым мы разложили все по полочкам.ведь то,что семья более священна чем государство это уже -аксиома!а аксиома не требует никаких доказательств:)